Adriana Mendoza, indignada con Marcelo Tinelli: "Pensé que tenía ciertos códigos"

Javier Bazterrica, "El Gigoló" adquirió popularidad en los medios cuando varias mujeres lo denunciaron por robarles dinero o pertenencias. Una de ellas fue Adriana, la hermana de Flavio Mendoza. Por estas estafas, fue procesado por la Justicia.

Anoche, luego de una breve ausencia en los medios, reapareció en el programa de Marcelo Tinelli y su presencia generó indignación por parte de la familia Mendoza.

Primero fue el coreógrafo quien no soportó ver que robara tantos minutos de atención en el programa más visto de la televisión y menos aún, que Tinelli se mostrara interesado.

Mendoza usó Twitter para expresar su bronca. "Se me cayó un ídolo Marcelo. Darle espacio a un delincuente. Vergüenza".

Y ahora, en diálogo con PrimiciasYa.com, Adriana habló del tema: "No vi el programa, estoy totalmente desconectada porque estoy ensayando para debutar el sábado en una comedia junto a Lisandro Carret (Que par de mentirosos) después de 20 años de no hacer casi nada, vuelvo al teatro. Y cuando me dijeron me sorprendió muchísimo, siempre juraba que Tinelli nunca le iba a dar cabida a esta persona, más allá de hacer la parodia que hizo en su momento pero que era por parte de un humorista. Nunca yo pensé que él le iba abrir las puertas de su casa".

Y agregó: "Lo que le ha pedido Marcelo, Flavio siempre estuvo al pie del cañón. La verdad es que me extrañó muchísimo que haya hecho esto. Yo con Flavio no hablé sobre esto, no es un tema que tratemos y que nos importe. Fue una circunstancia nefasta, pero que ya fue. Así y todo es algo que no terminó porque judicialmente sigue. El tipo se declaró culpable, pidió probation y para ofrecer eso es porque sos culpable. No vas a pagar por algo que no hiciste".

"Yo pensé que las libertades que se daba Marcelo llegaban a cierto nivel porque pensé que tenía ciertos códigos. No esperé nunca que este personaje nefasto apareciera en su programa, creía que él también repudiaba esto. Marcelo no necesita hacer rating llevando a este delincuente. Es un personaje olvidado ya me sorprendió mucho. Es lamentable que le sigan dando cámara a un tipo como este cuando está a flor de piel el tema de violencia de género y el tema de #NiUnaMenos", finalizó.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

