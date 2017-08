Adriana Aguirre cumple 22 años con Ricardo García: "Es un amor para toda la vida"

Adriana Aguirre y Ricardo García componen una de las parejas mediáticas más populares de la farándula nacional y por estos días, ambos están de festejo ya que cumplieron 22 años juntos. componen una de las parejas mediáticas más populares de la farándula nacional y por estos días, ambos están de festejo





PrimiciasYa pudo dialogar con Adriana y en una entrevista íntima, relató cómo se siente con el aniversario: "Con mucha felicidad, son 22 años. 20 casados y 2 de noviazgo desde que nos conocimos. Es todo un logro, siento que hemos logrado consolidarnos, es muy difícil. Hubo épocas muy bravas, el principio de la convivencia fue difícil. Esto fue antes de casarnos. Era difícil compatibilizar dos caracteres muy fuertes, somos temperamentales y por eso somos exitosos en lo nuestro".

"Cuando superamos las barreras de superarnos el uno al otro, ahí decidimos casarnos. Con el amor se logran muchas cosas, nuestro amor es autentico y es para toda la vida".

Cuando pasamos el primer año y nos dimos cuenta que era por el amor que teníamos, y logramos adaptarnos, ahí dijimos que podíamos casarnos. Nuestra idea era quedar embarazada, había hecho dos tratamientos anteriores y no podía quedar, los pierdo los embarazos. Cuando veo lo de Luciana Salazar, y que la gente habla... Son problemas médicos complicados". Amplió: "





Sobre esta problemática, subrayó: "Todos los hombres con los que probé quedar embarazada, tenían hijos. El problema es mío. Decidimos anotarnos en lista de espera para adoptar un bebé. Esto fue hace diez años, ahora ya no seguimos esperando. El abogado dijo que nuestra edad no daba. Fue un sufrimiento no tener hijos".





Para completar, Adriana comentó que se viene una gran fiesta: "El festejo será el 25 de noviembre, que fue cuando nos casamos por la Catedral Ortodoxa Griega. En aquel momento invitamos a 600 personas en La Diosa. Será una fiesta muy grande, con amigos, prensa, comida. Tenemos ganas de renovar los votos además. Lo queremos hacer completo. Va a ser un festejo muy importante para mí".