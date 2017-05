Adrián Suar opinó de la pelea entre sus dos ex mujeres: "Griselda no hizo más que defenderme"

Semanas atrás, Griselda Siciliani estuvo en Intrusos y habló de los motivos que lo tiene alejado a Fabián Mazzei de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar. Según parece, estas declaraciones no le gustaron demasiado a Araceli González, esposa de Mazzei, quien salió a disparar duró en Instagram contra la protagonista de Sugar.

"Hay gente que ni siquiera se la banca, pero le gusta cómo actúan y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso por Adrián Suar. Si no lo llama a Fabián Mazzei no le debe servir para un proyecto", había disparado Griselda en el ciclo de América.

Como era de esperar, aquellas consideraciones molestaron a González y ocasionaron un cruce mediático que duró varios días. Esta tarde, en diálogo con Intrusos, Adrián Suar, ex de ambas mujeres, le puso el pecho al asunto.

"Fue una situación muy particular. Me parece que Griselda fue muy honesta. Fue como ella dijo, salió a defender a su tribu cuando ella sintió que me atacaron o que dijeron algo que no era verdad. Que uno no trabaja en Pol-ka porque yo... Y eso a mí también me molestó porque no es cierto", arrancó a contar.

"Yo entendí lo que le pasó a Gri porque salió a defenderme. A mí no me gusta cuando de esa manera, a mi gusto o a mi manera, falsa se inventan esas cosas sobre que yo no llamó o castigo a alguien. Eso no ha pasado nunca. Pero después en el vínculo con Araceli estamos bien y ni hablar con Gri", aseguró luego.

"¿Le pudiste explicar a Araceli?", le preguntó Pablo Layús a Suar: "Lamento mucho que lo piense así, Ara lo sabe y me imagino que Mazzei también debe saber, a no ser que piense lo contrario. Yo públicamente lo digo. Incluso, si mal no recuerdo, yo creo que él en una revista dijo que tomó la decisión de no trabajar en Pol-ka por una cuestión de principios, cosa que yo respeté profundamente. Gri no hizo más que defenderme, como dijo que defendió su tribu. Yo haría lo mismo por ella", finalizó Adrián Suar.

Embed

Lo que dijo Siciliani!

Embed