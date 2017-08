Adrián Suar les respondió a Araceli en el living de Susana: "No me causa gracia porque es falso"

Primero arrancó por la interna en Pol-ka que nació con la difusión de audios de Whatsapp donde Ara se quejaba de la cantidad de horas de grabación. En ese plano sostuvo que el material fue pedido por los directivos de la empresa para exponerla.





"Esta es la verdad y si él miente, estamos en un nivel alto de locura. No voy a dar más vueltas, durante diez años mi marido y yo estuvimos encapsulados porque no estábamos permitidos para trabajar", sentenció y agregó: "Qué loco que Fabián y yo trabajábamos en televisión y después no".





"Ahora queda claro que ninguno de los dos va a volver a Pol-Ka por decisión nuestra y con Griselda claro que tampoco vamos a trabajar, no es honesto y no habla bien de una mujer ensuciar a otras personas. El puede elegir quien trabaja o no, pero no puede castigar", agregó y cerró: "Suar no me va a llamar, pero no me preocupa. Lo que me preocupa es que el comienzo de la carrera de mi hijo fue lamentable con todo esto". En tanto, el actor y programador del Trece visitó los estudios de Telefe en el marco de la presentación de la película "El fútbol o yo".





"Si bien no tengo relación, le tengo un cariño enorme porque tuve un hijo con ella y fui feliz muchos años. Uno vive romances y momentos hermosos que duran un tiempo, a veces eso se prolonga y dura dos años más por la cantidad de gente que no se sabe separar a tiempo, o por amor, o por no estar bien. Me di cuenta después de mucho tiempo de que no éramos felices. Vivimos un enorme momento de felicidad durante muchos años, salí con la chica más linda del universo", contó Suar.





"No me causa gracia cuando dicen esas cosas porque es falso. No recuerdo haber dicho eso. De hecho, él (por Mazzei) hizo casi toda su carrera en Pol-ka, con Los Ricos no piden permiso y Guapas... La cantidad de actores que dicen 'yo no trabajo en Pol-ka'... Es un oficio en donde hay muchos y lamentablemente trabaja el 15 por ciento y si cada uno de los que no trabajan me dicen 'no me dejás entrar a Pol-ka', es difícil", le contó Suar a Susana.









La semana pasada, Araceli González sorprendió a propios y ajenos con un fuerte testimonio en la pantalla deque involucró asu ex pareja. Cuando nadie lo imaginaba, la actriz sostuvo varios puntos importantes.