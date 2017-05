Adrián Pallares dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com después del cruce que tuvo al aire el martes con Florencia de la V en " Intrusos ".





"Lo que pasó al aire quedó en el aire. Ella dijo lo suyo, yo dije lo mío. Florencia de la V es alguien por quien siento mucho afecto, fui administrador del teatro cuando hizo El champán las pone mimosas hace diez años en el Tabarís. La conozco, es una mina muy laburante, la he defendido muchas veces y la verdad que no recuerdo haber calumniado o injuriado", expresó el periodista. , expresó el periodista.





Y fundamentó: "Más allá de eso, tal vez cuando nos vimos y saludé me lo tendría que haber dicho, tenemos una confianza para que me lo diga. Su marido me ha llamado un montón de veces para aclarar situaciones, informaciones o detalles. Yo he hablado con ella, no soy amigo obviamente, pero bueno... ".





"Me enojó por lo personal, no me gustó que estuviéramos ahí sentados y que alguien diga: a vos y a vos te voy a hacer juicio, y nosotros después tener que seguirla entrevistando como si no hubiera pasado nada. No tengo problemas si alguien me desmiente o no es correcto lo que dije, lo raro es que estoy casi seguro que no lo dije y no le falté el respeto ni nada que se le parezca".





Y cerró: "Pasó en la televisión y quedó ahí. Yo no tengo un problema personal con ella sinceramente. No me gustó y sentí que nos teníamos un respeto que en realidad está claro que lo tenía yo hacia ella y ella hacia mí no lo tenía".





El video con el momento del cruce.