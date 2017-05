Adrián Pallares: "Habíamos armado un domingo clásico de familia y terminó todo un desastre"

Adrián Pallares fue víctima de la inseguridad. Delincuentes ingresaron a su departamento y se llevaron objetos de valor.

El episodio ocurrió el domingo a la tarde. Los ladrones forzaron la puerta de servicio de su departamento y habían ingresado con la llave de abajo de acceso general al mismo.

PrimiciasYa.com se comunicó con Adrián quien contó cómo fue el lamentable episodio que vivió: "Volvimos de comer de la casa de mis viejos a las 4 de la tarde. Subí a mi casa con mi hija más chica de ocho años Ema, la mayor de trece Mía y con mi suegra, íbamos a tomar mates. Cuando voy a meter la llave, apenas abrí me di cuenta que algo pasaba porque vi todo revuelto. Ahí le dije a todas que bajaron y se fueran a la planta baja".



"Ahí metí la cabeza adentro del departamento, vi que estaba revuelto. Me pareció sentir un ruido, cerré la puerta con llave por si había alguien. Y ahí llamé al 911. Habíamos armado un domingo clásico de familia y terminó todo un desastre. Vino muy rápido la policía. Ahí subimos y vi todo revuelto. Robaron bastante, estaba todo muy revuelto. Se llevaron la alcancía de mi hija más chica donde tenía plata del Ratón Pérez. Se llevaron dinero, electrónica, perfumes, cremas...".





Y destacó sobre lo ocurrido: "La sensación que te queda es muy fea pero quiero que mis hijas procesen esto lo más rápido posible. Son cosas material que ya se recuperarán o no, pero estamos todos sanos. Agradecidos que estamos bien pero no resignados, uno se puede resignar a vivir así. No me resigno a no saber cuándo vas a entrar a tu casa, la verdad que pensar así es un horror".





"Agradecer la solidaridad de los colegas y la gente. Hay que transitar la amargura que uno pasó, no estancarse ahí. Lo más importante es que las nenas recuerden esto como un mal momento que pasó y nada más", cerró el periodista.