Adrián Navarro: "Mi abogado va aclarar está situación de hechos mal contados con un fin que desconozco"

Una fuerte acusación explotó en las últimas horas. Agata Gallardón, ex novia del actor Adrián Navarro, lo acusó en un programa de televisión, entre otras cosas, de extorsionarla.

"Nos conocimos por Facebook y vino a los dos días a La Plata a verme, vino en moto y supuestamente había perdido todo. Le presté la tarjeta de crédito para que se compre un celular", recordó Agata.

"Me escribió hasta el hijo por Instagram porque no tenía teléfono. Fuimos al supermercado, tuve que comprar la comida. Decía que la moto le fallaba y se quedó 2 días en casa", agregó. "¿En dónde vive? ¿Le compraste lo del supermercado?", preguntó. "No, eso fue para cenar en mi casa. Yo le he hecho compras de comida para la casa", explicó.

"Volvió el Martes, yo le compré el celular el lunes. Me dijo que la moto le fallaba pero cuando se fue no le funcionaba mal", comentó.

"Porque después de terminar la relación, le pido el dinero que me iba a devolver en Junio. Me bloquea de todos lados y le dije de buena forma que me debía eso. Se tomó mal las cosas. Me empezó a amenazar cuando le pedí el dinero. Hice una publicación en Facebook haciendo una pregunta, se dio por aludido y me escribe al otro día y me dice 'Así que jugas a hacer públicas unas cosas, avisame porque tengo videos tuyos que te ves divina", comentó.





Al ser consultada sobre cuánto dinero le adeuda, Agata indicó que: "$3700, no es mucho". Además, reveló: "Una vez me dijo que le debía plata a mucha gente".

Con respecto a cómo fue la relación con él, dijo: "Fue buena por momentos, por momentos no. Me parecía medio raro por propuestas que me hacía, pero me lo tomaba con gracia", deslizó.

"Tenía que poner mi cuerpo para llenarnos de plata. Me decía que iba a hacer una película para España que era de parejas y que teníamos que filmar teniendo relaciones que era el casting, yo no acepté. Me dijo algo de Miami que paguen para vernos teniendo relaciones", comentó. "(Decía) que tenía a una pareja amiga que vivía en MIami de eso, que los miraban teniendo sexo y le pagaban por eso. Yo pensaba que me estaba jodiendo, y me lo tomaba así hasta que me di cuenta que iba en serio. Yo no sabía qué hacer de mi vida, y me dijo que en China había vidrieras donde las mujeres bailaban en bolas y le tiraban plata los hombres. Me lo propuso para llenarnos de guita", continuó.

PrimiciasYa.com intentó comunicarse con Navarro para que dé su versión, pero prefirió no hablar del tema, aunque señaló: "Gracias por el espacio, el Doctor Juan Pablo Fioribello va aclarar está situación de hechos mal contados con un fin que desconozco en televisión".

