Adabel Guerrero: "Me hace un poco de ruido que Luciana Salazar alquile un vientre"

Luego de que se supiera que Luciana Salazar decidió ser madre a través de una subrogación de vientre debido a que sufre de trombofilia, varios famosos opinaron sobre el tema.





PrimiciasYa.com, Adabel Guerrero, manifestó: "Yo no se mucho el tema de Luciana, pero me hace un poco de ruido que alquile un vientre. Ella dice que el médico le recomendó por el tema de la trombofilia pero también hay medicación como le pasa a Florencia Peña. Te tenes que bancar el ponerte una inyección cada día en la panza, las marcas que te quedan... Yo iría hasta las últimas instancias con tal de llevar a mi bebé en mi vientre durante nueve meses". En diálogo con, manifestó: "





Y agregó: "Está científicamente comprobado el vinculo que uno tiene con su bebé los nueve meses en la panza no se reemplaza con nada. Igual si no hay otra opción, está bien alquilar vientre. Pero teniendo la posibilidad de llevar tu hijo en tu viente y no hacerlo, a mí me hace ruido".





"Para mí sería la última opción alquilar un vientre. Los deseos de ser madre están siempre y seguimos practicando con Martín", señaló.





Por otro lado, la bella morocha contó que muy pronto regresa a al teatro: "El 18 de agosto vuelvo a los escenarios, vuelvo a trabajar con Pepe Cibrián y voy a estar como protagonista en Sherlock. Después de 15 años vuelvo a trabajar con Pepe y estoy muy feliz".





Marcelo Tinelli, expresó: "Extraño el Bailando, extrañó bailar. Pero ahora estoy experimentando cosas nuevas. Este año me hubiese gustado estar en el Bailando y le dije al Chato Prada que quería estar, pero no se dio mas que nada por asuntos personales". Y sobre si extraña estar en el programa deexpresó:





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino