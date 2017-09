Adabel Guerrero habló del impostergable sueño de convertirse en madre

Adabel Guerrero sigue hablando de sus deseos de ser mamá junto a su pareja Martín Lamela, con quien sale desde hace 7 años. sigue hablando de sus deseos de ser mamá junto a su pareja, con quien sale desde hace 7 años.





Ahora, en una charla a fondo con el programa "Agarrate Catalina", que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, la morocha dio detalles de cómo se está preparando para esa muy especial situación en su vida.





"Me encuentro en una etapa diferente, con ganas de cosas nuevas y entre ellas, en lo personal, bajar un cambio y poder cumplir ese sueño de ser mamá. Hace 4 años que estoy buscando con Martín y hace un año ya que estoy en una clínica en la que decidimos con el médico agotar todas las alternativas naturales. Me hice absolutamente todos los estudios para ver si estoy apta para ser mamá de forma natural y me dieron todos bien", señaló Adabel.





"Fuimos medicando algunas cuestiones como los óvulos para que trabajen un poquito más, para tener más probabilidades. Una vez agotadas las instancias naturales, estamos evaluando la posibilidad de una inseminación pero todavía falta un poquito para eso", agregó.





Por otro lado, dejó en claro que su novio está en condiciones físicas de ser papá nuevamente: "Martín ya es padre de 3 nenes pero me dijeron que no tiene nada que ver porque fijate que pasaron 10 años del último nacimiento de su hijo. De todas formas, él también se hizo todos los estudios y le dio todo perfecto".





Por último, la bailarina sorprendió al contar lo que viene haciendo hace un tiempo largo: "Tengo 3 cajas llenas de ropa de bebé porque hace 3 años que vengo comprando. Es una manera también de hacerlo real, como ir incorporándolo. Es como ir llamándolo, hacerlo real y estar preparados".