Actor de "La Leona" denunció "boicot" a la ficción de Pablo Echarri

En una nota con el diario Perfil, el actor criticó duramente la estrategia de programación de Telefe durante la emisión de la novela que protagonizaron Pablo Echarri y Nancy Dupláa.





"Sufrimos una especie de boicot, primero desde el Gobierno, el segundo desde Telefe, supongo que pensó que políticamente no le convenía. Fue la serie más vista en Internet y la siguieron más de un millón de personas, mas allá de los cambios de horario. La gente sacrificaba su sueño para ver qué pasaba en la tira", aseguró el actor.





"Siento que los medios de comunicación ralearon la novela, solo me hicieron una entrevista sobre el programa y muchas veces sacaba yo el tema", enfatizó.





El actor, además, se consideró: "No vendedor, no soy millonario, tengo que comer todos los días; hemos hecho 16 mudanzas en tres años; mi hija de tres años y medio me tiene en edad de bisabuelo".