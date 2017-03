¡Acá hay amor! El primer beso en público de Silvina Luna y El Polaco

"Si estoy enamorado. Hoy me siento bien. El amor es ser feliz, estar bien, estar contento. Cuando me separé de Vale (Valeria Aquino, su última pareja), tuvimos un montón de idas y vueltas. Conocía a chicas, pero estaba un día y no las quería ver más. Como que no te enganchás, no sé cómo explicarte. Y esta vez me enganché", con esas palabras, El Polaco blanqueó hace unos días que está enamorado de la actriz y modelo Silvina Luna.

El romance no estaba en los planes de nadie pero ellos se entregaron al encuentro. Tras el blanqueo público y siendo que ayer fue San Valentín, la propia modelo, Silvina, se la jugó y le dedicó un mensaje a su flamante novio en Instagram.

Embed Feliz día amor me alegras la vida ❤️@elpolaco_oficialsolyalma Una publicación compartida de LUNA (@silvinalunaoficial) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 8:51 PST





Silvina siempre es muy tranquila a la hora de blanquear romances. No le gusta gritarlo a los cuatro vientos y por lo general tiende a negar las informaciones periodísticas.

Sin embargo, esta vez se dejó llevar por lo que siente su corazón y el verano vino con un amor bajo el brazo.

Embed Beso sobre el escenario de Silvina Luna y El Polaco por San Valentín Publicado por PrimiciasYa.com en Miércoles, 15 de febrero de 2017





Y anoche, una vez que finalizó la función de Abracadabra, la pareja se dio un apasionado beso delante de todo el público presente.

¡Mirá el video!