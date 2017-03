Abogado de Ojeda: "Verónica no quiere que Rocío esté presente cuando Diego vea al nene"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Se sabe que la relación entre ambas se encuentra en su momento más tenso y Ojeda decidió ir por la vía legal para que la rubia no pueda tener contacto con su hijo.





PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Jorge Auruccio, abogado de Ojeda, quien brindó detalles de la medida cautelar que ya autorizó el juez.







"Es una medida genérica dentro de las precautorias que hay a los fines de la mala relación que existe entre Verónica y Rocío y declaraciones que en su momento hizo Rocío sobre Dieguito Fernando. La madre pide que en el régimen de visitas que hay entre el padre y el hijo, ella no esté presente. Verónica no quiere que Rocío esté presente cuando el padre vea el nene. El juez dio la medida por treinta días y después se pedirá una prórroga".





"La relación entre ellas no es buena entonces preventivamente el juez dice que no esté presente Oliva. No hay ninguna relación entre Rocío y el niño y siempre se tienden a proteger los derechos del menor. La medida fue firmada ayer por el juez y se mandó por telegrama a Rocío. Ya se notificó a ambas partes. Es lo que ordenó el juez", argumentó el letrado.