Â¡A puro stalkeo! Mike Amigorena nuevamente enamorado... Y a distancia

Después de separarse de Mónica Antonópulos en 2016, Mike Amigorena reservó su vida privada y nunca blanqueó una relación. Hasta ahora.





"Después de mucho tiempo estoy nuevamente de novio. Si bien no está conmigo físicamente ya que vive en España, ella me despertó algo que tenía entumecido. Re loco fue. Cuando menos lo pensaba, me enamoré", confesó el actor a la revista Luz.





"Ella no quiere que diga su nombre. Solo diré que es uruguaya y diseñadora de interiores, nada que ver con mi mundo. ¿Edad? 26 años. Es chica y grande a la vez", agregó.





"La conocí en San Sebastián gracias a Instagram. Venía subiendo varias Stories del viaje y me apareció un mensaje de ella diciendo 'qué bueno que estés por acá'. Acto seguido la empecé a 'stalkear' y al toque la invité a salir". Y contó cómo conoció a la mujer:





Amor a distancia y que nació vía virtual.