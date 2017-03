A Maradona le cortaron el celular: "Acá tiene que rodar una cabeza o se pudre todo"

Como a cualquier hijo de vecino, Diego Maradona sufrió en carne propia la desesperación de quedarse sin servicio en el celular por no haber pagado la factura, por cuestiones de olvido, se supone.

En su inmensa indignación, el ex futbolista se comunica con su abogado Matías Morla y le comunica la gran desgracia.

Según informaron en Los Ángeles la mañana, Maradona paga los celulares de todos los integrantes de su familia, excepto los de Dalma y Gianinna.

A continuación, te mostramos el audio que Maradona le envía a Morla:

"Hola Mati, Mati escúchame una cosa: no sé lo que habrá pasado pero estoy muy caliente. Eh...eh... voy a buscar el teléfono y me dice 'usted no puede hablar por falta de pago'. Que mi teléfono no está por falta de pago cuando yo veo a todo el mundo que hablar por teléfono", expresó Diego en un audio de Whatsapp.

"Esto, esto, no, no, esto hay que, acá tiene que rodar una cabeza o... o... se pudre todo", continuó.

¿Habrán rodado las cabezas que pedía Maradona?

