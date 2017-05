"porque notaba cambios en su cuerpo". Analía Franchín le consultó a Guillermina Valdes si estaba embarazada





Fue por una imagen que salió publicada en revista Caras.





La modelo, actriz y pareja de Marcelo Tinelli , lejos de tomarse a mal la pregunta, contestó con muy buena onda desde las redes sociales.





"Yo te veo la delantera cada vez más prominente. Estás pregnant @guillevaldes?" , le preguntó la panelista de "Los Angeles de la mañana".





A lo que Valdes respondió con total sinceridad: "Nooo Ana ! Solo sacando pecho y no es habitual verme así y con unos kilitos más que no me vienen mal".