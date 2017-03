¿Por qué Marcela Tauro dice que no confía en Laurita Fernández?

El blanqueo definitivo por parte de Federico Bal y Laurita Fernández sobre el romance que vienen manteniendo generó un extenso debate en Intrusos, cuyos integrantes analizaron la confirmación de un amor que hace meses ya se daba por hecho. Y entre las diversas opiniones, la más contundente fue la de Marcela Tauro, que criticó duramente a la bailarina por su postura durante todo este tiempo.

"A mí, como mujer, la imagen de Laurita no me gusta. Porque nunca le tuve confianza. Yo no confío en una mina como Laurita. Y que me perdone Carmen: ojalá no tenga acá a Carmen llorando algún día. Pero una mina que te lo hace una vez, te lo hace cinco", planteó la panelista.

Luego, Marcela trazó un paralelismo entre la historia de Federico y Laurita con la de la China Suárez y Benjamín Vicuña, quienes negaron su relación durante mucho tiempo pese a la innumerable cantidad de versiones que afirmaban que ambos eran pareja.

"Con la China Suárez pasó exactamente lo mismo y yo la banqué. Porque por más que ella nos lo negó en la cara, sostuvo su historia de amor. La lastimó a Pampita... Eso lo entiendo. Lo que yo digo es que esta especulación me jode porque estuvo (Laura Fernández) diez meses de histeriqueo", expresó.

