Vidal no descarta un aumento por decreto para "asegurar" el inicio de clases

El director General de Escuelas bonaerense, Alejandro Finocchiaro, admitió hoy que el Gobierno provincial podría aumentar por decreto el salario de los docentes, para "asegurar" el inicio de las clases.

"Vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales para iniciar el ciclo lectivo de este año y asegurar el derecho social a la educación de nuestros chicos", enfatizó el funcionario.

Finocchiaro sostuvo que el paro docente -dispuesto por los gremios del sector para el 6 y 7 de marzo próximos- "tiene una clara intencionalidad política", ya que es impulsado por CTERA, un sindicato "kirchnerista", según el funcionario.

Además, comentó que el secretario general del sindicato SUTEBA, Rodolfo Baradel, "anunció en diciembre que iban a parar sin siquiera sentarse a negociar. No les importa la educación ni el futuro de los chicos".

"No es lo mismo el gremio de los docentes que los docentes. Los que lanzaron el paro no representan a la mayoría de los docentes", agregó.

El funcionario señaló también que "el año pasado no hubo pérdida del poder adquisitivo docente. En realidad, hubo un aumento del 2% del aumento del poder adquisitivo. No solo no perdieron, sino que estuvieron un poco por arriba".