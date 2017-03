También Luciana Báez apuntó contra su padre

luciana baez



"Antes de tomar una decisión se le consultaba", declaró Luciana sobre su padre.



El fiscal del caso, Carlos Rívolo, le preguntó cuál era el criterio para elegir las viviendas que se alquilaban a la sociedad "Los Sauces" y ella respondió: "No lo sé, supongo que era su amistad con Néstor", en alusión a su padre Lázaro.



La mayor de las dos hijas mujeres de Báez es hasta la actualidad empleada administrativa en la empresa insignia del grupo, "Austral Construcciones" y vive en Río Gallegos junto a su marido y dos hijos, explicó en la audiencia ante Bonadio, Rívolo y su abogado defensor Julián Schettini.



Luciana dijo que sólo una vez vio a Néstor Kirchner, cuando era presidente y se acercó para una foto y negó conocer a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, estos tres últimos citados a indagatoria el 7 y 6 de marzo próximo respectivamente.



"Después de la muerte no sé cómo habrá sido la relación con Cristina y los hijos. Era con él que tenía relación Lázaro, no sé cómo habrá seguido la relación con los otros socios porque él no comentaba", respondió Luciana cuando se le preguntó por el vínculo con "Los Sauces" tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en 2010.



El miércoles, su hermano Leandro declaró que el vínculo comercial siguió hasta el 2013 con Cristina y Máximo y se cortó luego de la difusión mediática de las denuncias por corrupción a través del programa "Periodismo para Todos".



La hija de Báez admitió que firmó cheques de pago a favor de "Los Sauces" por parte de las empresas "Austral Construcciones", "Loscalzo y del Curto" y "Austral Agro" pero que lo hacía si antes llegaban "visados" por Lázaro.



"Los Sauces era un proveedor más", dijo al juez.



"Todo lo manejaba Lázaro, todo pasaba por él, todo lo decidía. Las decisiones finales siempre las tomaba él, desde lo más importante hasta cualquier cosa", agregó casi de manera similar a lo dicho por sus hermanos.



A su turno Albornoz también habló y respondió preguntas después de haber sido imputado.



El escribano avaló más de 200 escrituras del grupo Báez entre 2003, cuando comenzó su relación profesional con Lázaro Báez, hasta el 2016.



"Mi relación es estrictamente profesional, con lo cual quiero decir que no hay una amistad, sino más bien una relación de confianza que genera el tiempo de haber trabajado con él", explicó en el juzgado.



En su defensa dijo que nunca percibió "ninguna irregularidad en cuanto al otorgamiento de los actos escriturarios" que pasaron por su escribanía



"Fueron cumplidas todas y cada una de las obligaciones que se me imponen como escribano", afirmó el imputado y advirtió que nunca recibió "ningún reporte" de operación sospechosa por parte de la Unidad de INformación Financiera sobre los Báez "como tampoco alguno correspondiente a la AFIP, el Registro de la Propiedad Inmueble o el Registro Público de Comercio.



Los hijos de Báez están acusados por la firma de cheques mediante los cuales se concretó "el pago ilegal por parte de las empresas de Báez a Los Sauces" en el marco de una organización que desarrolló sus "designios criminales" desde mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, fecha en que Bonadio intervino la sociedad Los Sauces y la "sucesión de Néstor Carlos Kirchner".



Según la acusación que se leyó a todos los imputados antes de comenzar a hablar en su indagatoria, la finalidad de la organización era "recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública".

