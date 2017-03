Para la CGT, una familia requiere un ingreso mayor a 14.000 pesos para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó en enero un ingreso mensual de 14.080,53 pesos para no ser pobre, 375,53 pesos más que en diciembre anterior, de acuerdo con las mediciones de la CGT.De acuerdo con las estadísticas de la central obrera, la inflación de enero fue de 1,80%, que trepó al 40,23% en la medición interanual.Esta cifra está en línea con las mediciones de las consultoras privadas que relevaron un alza del 1,6% en enero, aunque en el caso del Gobierno de la Ciudad trepó al 1,9% mientras que para el INDEC fue de apenas 1,3%.Según el informe de la CGT, el grupo familiar compuesto por los padres y dos hijos necesita tener por día unos 462,92 pesos para no caer en la línea de pobreza, equivalente a 149,81 pesos por adulto.En diciembre, el ingreso necesario de una familia para no ser pobre era de 13.705,01 pesos.Para que una familia no sea indigente, debe tener un ingreso mensual de 6.148,70 pesos, equivalente a 202,15 pesos por día, cuando en diciembre era de 5.984,72 pesos para el grupo.