Laura Alonso sobre el acuerdo con el Correo Argentino: "Sólo pongo las manos en el fuego por mí"

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que sólo pone las manos en el fuego por ella, consultada acerca de si haría eso por Mauricio Macri.

"Yo pongo las manos en el fuego por mí, no las puedo poner por ningún funcionario. Más que nada porque estoy en la Oficina Anticorrupción y los tengo que investigar y me considero una muy buena profesional. Lo importante son los hechos, los hechos son sagrados", afirmó Alonso en declaraciones radiales consultada acerca de si pondría la manos en el fuego por Macri.



Antes, ante la pregunta sobre si el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino representaba un conflicto de intereses, omitió la respuesta: "La verdad es que no puedo dar esa respuesta porque sería irresponsable. No hemos visto los papeles. La causa tiene 13 mil fojas. Se está pidiendo un pedido de informes al Ministerio de Comunicaciones. Como órgano de control, a la Oficina Anticorrupción le corresponde estudiar el caso y emitir una opinión y eso lleva tiempo. No puedo tener más sentido común como cabeza de organismo de control".



Sin embargo, señaló que hubiera sido saludable que giraran el expediente para consultar la opinión de la O.A.: "Quizás en el trámite del Ministerio de Comunicaciones deberían haber consultado a la Oficina Anticorrupción. Este caso va a tener resolución judicial y seguramente parlamentaria. Yo lo que digo es que tomen nota de hacer un consulta prima facie con la Oficina Anticorrupción. Hubiese sido saludable. Quizás no es obligatoria. El ministro dice que lo que se hizo, se hizo en el marco de la ley. El procurador ahora lo va a evaluar y nosotros desde el punto de vista ético".