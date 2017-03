Jubilaciones: "No nos pueden correr por un error de $ 20", aseguraron desde el Gobierno Nacional copy

El miércoles, la ANSeS anunció que las jubilaciones y pensiones aumentarán 12,65% desde el primero de marzo, menos de lo que corresponde, ya que por aplicación de la Ley de Movilidad, el ajuste debería ser de 12,96%.

Quintana insistió en declaraciones a radio La Red que se trata de una corrección técnica que viene a subsanar un error matemático de cómo se venía aplicando y aclaró que la resolución no está todavía publicada en el Boletín Oficial.



"Hay una sobrerreacción política sobre un tema de error matemático", se quejó Quintana y afirmó de que la oposición política quiere "correr" al Gobierno diciendo que "no tiene sensibilidad con los jubilados".



Quintana descartó la falta de "sensibilidad" al afirmar que fue la administración de la alianza Cambiemos la que aplicó el reajuste jubilatorio a más de 900.000 de personas, algunos de los cuales recibieron un aumento de hasta $ 2.500.



"No nos pueden correr por corregir un error matemático de 20 pesos de impacto", afirmó Quintana al defender la decisión oficial, aunque aclaró que no pone en duda la "insuficiencia" de las jubilaciones mínimas, ni tampoco aclaró cuando es el monto total teniendo en cuenta el número de afectados



Al ser consultado sobre si el Gobierno dará marcha atrás con esta corrección que terminó recortando 20 pesos del aumento que recibirán los jubilados, el funcionario público señaló que eso ya fue contemplado por el presidente Mauricio



"Vamos a hacer lo que el consenso político resuelva. Argentina necesita reconstruir la confianza en base al cumplimiento de la norma y en ese sentido lo más correcto es corregir la norma para no autoengañarnos en su aplicación", expresó.



Fuente: Ambito

El secretario de coordinación interministerial, Mario Quintana, dijo que la oposición no puede "correr" al Gobierno por "corregir un error matemático de 20 pesos de impacto" en la jubilación mínima.El funcionario aclaró que el Gobierno no modificó la ley por decreto ni con una resolución oficial sino que sólo corrigió un error matemático en la forma en que se calculan los aumentos en las jubilaciones "Hay una fórmula establecida por ley que ajusta semestralmente la jubilaciones. Cuando se revisa como se está aplicando, identificamos un error matemático que básicamente consiste en que para pasar de un ajuste anual a uno semestral se divide por dos en vez de calcularlo de manera compuesta", explicó.Y agregó: "Entonces dijimos... ¿lo corregimos o no lo corregimos? Revisamos el impacto que eso tiene: aproximadamente 20 pesos por mes en la jubilación mínima. Y lo que corresponde es cumplir la ley. Y si no hay consenso, habrá que modificar la ley".