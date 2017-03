Intendentes porteños de Cambiemos ya trabajan para las legislativas

El presidente Mauricio Macri les dijo a sus intendentes de Buenos Aires que "si damos la batalla por el cambio la gente nos va a seguir acompañando", durante el primer Foro de Intendentes de Cambiemos de 2017, cuyo eje fueron las elecciones venideras.





El Foro se realizó en Club del Banco Provincia de Vicente López, con la presencia de Macri, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el consultor político Jaime Durán Barba.





El presidente abrió el encuentro –en el tramo cerrado a la prensa– refiriéndose a las elecciones y destacó la importancia de que los jefes comunales trabajen para "reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit para la inversión".





Macri señaló agregó que a partir del ordenamiento fiscal "en el mediano plazo" los municipios "tienen que tener capacidad propia para resolver los problemas de su comunidad". Advirtió: "Es un camino de mucha batalla, que no es lindo, porque aquellos que afectás te rodean la oficina y el municipio y te vuelven loco".





"Y los que te votaron están laburando porque tienen que llegar a fin de mes y no te pueden estar ayudando todos los días", agregó. "Ya te votaron y te dijeron 'bueno, te voté porque pensé que tenías lo que hay que poner sobre la mesa para arreglar este tema, no me vengas a llorar, hacete cargo y da la batalla'", subrayó el presidente.





Macri afirmó seguidamente: "Si damos la batalla por el cambio la gente nos va a seguir acompañando". "Lo peor que nos puede pasar es perder el apoyo de la gente porque no dimos la batalla del cambio que habíamos comprometido. Eso es lo que no nos van a perdonar", afirmó.





Repercusiones

"Tenemos la suerte de tener un Presidente que viene de una intendencia junto con la gobernadora, así que entienden perfectamente la problemática de todos los que estamos acá", señaló Jorge Macri, intendente de Vicente López, en rueda de prensa. Y agregó que "la mejor manera de enfrentar un año electoral es gobernando y mostrando todos los días una obra".





También señaló que la exposición de Durán Barba apuntó a "interpretar qué necesita el ciudadano y llegar a él de la mejor manera posible, con un mensaje concreto". Según pudo saber Télam de varios presentes en la charla, el consultor ecuatoriano llevó encuestas que decían que Cambiemos tenía 30 por ciento del electorado a su favor, y les pidió trabajo en equipo para convencer al40% que todavía no está decidido, algunos de los cuales votaron a Macri en 2015.





Sobre el mensaje presidencial, se dijo: "Puso la vara bien alta" para los intendentes. "Nos metió presión, ya pasó la curva de aprendizaje de los que éramos nuevos como intendentes, y en este año se espera más de nosotros".





Otros asistentes explicaron que el presidente resaltó "haber sacado la verdad a la luz" sobre los números reales del país, les explicó que la inflación está bajando y les pidió administrar bien sus municipios, sobre todo con el manejo de las obras menores, que son las que están bajo su órbita. "Decir la verdad a la gente, rendir cuentas, estar cerca y hacer todo el tiempo", con esas palabras definió uno de los jefes comunales los ejes de las presentaciones tanto de Macri como de Vidal.