Bancarios en conflicto salarial: "Si querían una guerra campal, aquí la tienen"

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó el paro de 72 horas para reclamar el cumplimiento del acuerdo salarial que, según dijo, los bancos de capital extranjero no quieren suscribir. "Si querían una guerra campal, aquí la tienen", advirtió el líder sindical.



La medida de fuerza se llevará a cabo este viernes y el lunes y martes de la semana que viene, en todos los bancos del país. Palazzo explicó que "habíamos avanzado bastante (en las negociaciones salariales) y estuvimos cerca de levantar el paro. Pero la banca internacional interfirió groseramente y aclaró que no está dispuesta a suscribir el acuerdo".



"Ahí se terminó la conversación. Si querían una guerra campal, aquí la tienen. Por eso vamos a parar durante tres días", enfatizó el sindicalista, en declaraciones radiales. Palazzo recordó que el acuerdo estaba establecido con tres de las cuatro cámaras empresarias, es decir, con el 80%" del sector patronal.



Pero advirtió que los bancos de capital extranjero -que forman parte de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)- "no quieren cumplir con la ley. Parece que es algo recurrente en en ellos".



"Espero que prime la sensatez en los funcionarios del Gobierno y se pueda arribar a un acuerdo, que es de un 24,5% para este año, con cláusula de actualización automática", resaltó el gremialista. Por último, aclaró: "el 18% que el Gobierno quiere someter a todos en paritarias, no lo firmamos".