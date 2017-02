Barbie Vélez y Candela Ruggeri viajaron el fin de semana a Uruguay para presentarse en una disco que las contrató para una presencia.



Más allá de cumplir con esa obligación, ambas fueron acusadas por otro local nocturno de no haber cumplido el arreglo pautado.





A través de las redes sociales, desde el pub en cuestión criticaron las ausencias de Barbie y Cande.







Embed ⚠️ESTO ES WALLAS ⚠️



nos boicotearon las modelos, pero fue una noche tremenda #hastalas830hrs.



Salio la fotoooo — Wallas Pub (@wallasdolores) 19 de febrero de 2017

Lo cierto es que la hija de Nazarena salió luego a aclarar el motivo de sus ausencias y dijo que la persona que las llevaba no había llegado a un arreglo con los dueños del local.





"No plantamos a nadie. La persona que nos contrató no llegó a un acuerdo con ellos y decidió suspender. Que no mientan!", argumentó Barbie.