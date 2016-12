Picante confesión: "Francisco Delgado quiso hacer un trío con nosotras"

Julieta y Antonella Pozzi, las gemelas ex participantes de Gran Hermano 2016, estuvieron en El Show del Espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt por UrbanaBA, y dejaron declaraciones picantes.

"Francisco Delgado nos tiró la indirecta para hacer un trío, pero no agarramos. No pasó nada. La tiró para saber si agarrábamos. Es la fantasía del hombre, tener sexo con dos gemelas. Pero jamás podríamos compartir la cama", revelaron.

"Si no fuese con mi hermana, podría hacer un trío con Fran, si es que estoy soltera. Físicamente no es feo, me gusta. Pero es muy mujeriego", expresó Antonella.

Y Julieta sostuvo: "Fran pasó por todas. No me gustaría ser una más en su vida. Pero admito que es lindo chico".