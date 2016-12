Con estas palabras Canosa habló del ritmo laboral del espectáculo del que fue parte años atrás, en una especie de autocrítica. Primiciasya.com se comunicó con Pía para saber sus sensaciones después de estas palabras de Viviana.

"La verdad que lo tomé como un halago. En su momento fue como referente del espectáculo y hoy su vida cambió y es madre. El día de mañana, cuando sea madre, a mí seguramente me pasará lo mismo. Hoy mis prioridades están puestas en el trabajo", explicó Shaw.





Y agregó: "Mi trabajo me gusta y me apasiona. No lo tomé mal lo que dijo, no me parece una ofensa. Es más, me parece un halago , me tiró buena onda".





"Viviana hizo hincapié en este cambio de vida que tuvo. Cuando lo hizo como conductora mal no le fue. Hoy mis energías están puestas en el trabajo. Por supuesto que le voy a poner todo para que salga lo mejor posible como ella lo hizo en su momento", cerró.