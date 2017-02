Pese al pre-acuerdo judicial, la ex de Leo Rosenwasser volvió a la TV: "Me pegaba"

Continúa el escándalo mediático entre Leo Rosenwasser y Raquel Bermúdez, su exesposa, a raíz de los audios que se filtraron en los medios donde el comediante agrede verbalmente a la madre de sus hijos.

A pesar del pre-acuerdo judicial que firmaron días atrás, Bermúdez confirmó en una entrevista con "Nosotros a la mañana" que el conductor ejercía la violencia física sobre ella.

"No duermo, no como. No tuvimos vacaciones con mis hijos. No entiendo que me está pasando no puedo creer tanta maldad y violencia. Cuando mis hijos eran chicos no les podía decir que su padre me pegaba. El señor se ocupa de su imagen en este momento , él se quiere cuidar sólo de él en este momento. Me dijeron que me calle la boca que no salga a hablar", dijo la ex de Rosenwasser.

"Es un monstruo, no es lo que se ve. Nunca trajo dinero para los niños. Él está esperando y si yo hablo mal no me deposita. Mi familia de España me manda dinero con eso puedo aguantar. Mi nena chiquita vio una foto de su papá en Instagram y ahi explotó todo. Se puso loco y me dijo que me iba a matar", expresó Raquel.

La entrevista la podés ver a continuación:

