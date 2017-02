Peña sobre el acuerdo con los fondos buitre: "hoy no hay plan B, esto tiene que salir"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que el acuerdo con fondos buitre por la deuda pública en default "tiene que salir" con la aprobación del Congreso y señaló que "hoy no hay plan B" en el Gobierno nacional sobre este tema."Hoy no hay plan B, esto tiene que salir. La Argentina ha gastado mucho más de lo que tiene y hay una parte que hay que ir trabajando con deuda hasta que todo se normalice. Si esto no se arregla nos tenemos que preocupar todos", enfatizó Peña.En declaraciones al canal América, el jefe de ministros sostuvo que en el oficialismo están "tranquilos" con lo realizado hasta el momento y consideró que los primeros meses de un gobierno "son difíciles"."Está bueno tomar conciencia de qué recibimos el 10 de diciembre: un país en default, con déficit fiscal, desempleo, un país sin diálogo político. Pero estamos bien, estamos tranquilos. Sabemos que los primeros meses son difíciles", subrayó.Además, cuestionó a la gestión de Cristina Kirchner, al considerar que "había una mirada de vamos a meterle todas las trabas al próximo Gobierno , claramente". "Es una cuestión de picardía más que de maldad. Lo del dólar a futuro fue, como mínimo, poco transparente", agregó el funcionario.También se mostró "convencido de que en los próximos meses va a bajar la inflación " y que "en el segundo semestre bajará más". "En los últimos 10 años hubo un 700% de inflación acumulada. Eso es por una decisión política: el gobierno anterior creía que era buena la inflación, que eso generaba movimiento. Nosotros creemos que debe ser baja porque sino es un impuesto a los más pobres", aseguró.Peña consideró asimismo que "hay que dejar de emitir (billetes) sin respaldo" y precisó: "hemos reducido la emisión: en 60 o 70 días no se le ha pedido plata al Banco Central; el déficit lo vamos a bajar en 4 años, eso ya da una perspectiva y sabés adónde vas".