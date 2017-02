Pelea, gas pimienta y denuncia; otro escándalo que salpica a Alicia Barbasola

Paralelamente al protagonismo que fue ganando desde el inicio de la temporada teatral marplatense, Alicia Barbasola no para de sumar críticas y rivales. Luego de la violenta pelea que protagonizó con algunas compañeras de "La Gran Revista de Mar del Plata", otra vedette sacó a la luz este jueves un grave incidente del pasado que incluyó una discusión, amenazas y, lo más llamativo, la utilización de un dispositivo de gas pimienta.

Sandra Domínguez es la mujer en cuestión que esta tarde se presentó en el móvil de Intrusos y dio detalles de lo que fue aquel hecho. "Yo soy muy amiga de un productor ejecutivo que trabajaba ese verano y quedamos en ir a comer a una pizzería. Cuando entro, la veo comiendo con un chico con el que estaba saliendo. La vi y me fui a la otra punta porque días antes, en el cumpleaños de Alejo Clérici me había pedido a mí que yo la hiciera pasar", contó Domínguez.

"Entonces, me voy a la otra punta a encontrarme con mi amigo Marcelo, que es gay. ¿Y por qué aclaro que es gay? Porque cuando lo vio, vino a la mesa y lo empezó a besar como besuqueaba a todos los productores en ese verano para poder trabajar. Y no paraba de besarlo y no se iba más de la mesa. Y yo, que soy calentona, le dije: 'Mirá, correte, estás haciendo toda esta escena para mí. Me vine a la otra punta porque no te puedo ni ver'. Entonces, cuando se va, vuelve con algo atrás y me dice que salga a la calle, que me quería trompear", agregó Sandra.

Según la mujer, que también es conocida por su amistad con Carmen Barbieri, tras la amenaza se desencadenó lo peor.

"A nosotras nos separaban unas sillas. Entonces, como le contesté cosas que ahora no puedo reproducir, ella sacó el gas pimienta y me lo tiró lo más recto que pudo. Pero al ser tan volátil, el gas pimienta se esparció por todo el lugar. Vino la policía, un chico quedó internado y la madre la denunció. Después, en la comisaría dijo que yo la había atacado con un cuchillo", remató la rubia, quien dio a entender que Barbasola está con Santiago Bal solo por interés.