Pau Donés se enfrenta de nuevo al cáncer: "Llegué a creer que me había curado"

"Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a cero. En los escáners no se veían tumores. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso", relata en un texto en el que asegura que el cáncer no le apartará otra vez de los escenarios.





Pau Donés relata en su texto que "llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia, de paseos por la montaña inexplicables". Estas sensaciones provocaron que "las ganas de volver a pisar un escenario" se convirtieran en una necesidad de primer orden". Y así hasta que el pasado sábado lanzó, coincidiendo con el Día mundial contra el cáncer, el primer videoclip de Humo, canción de su nuevo disco con Jarabe de Palo, 50 Palos, todo un canto contra la enfermedad: "Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios".

El cantante, que cumplió 50 años en octubre, ha compartido con sus seguidores su lucha contra lo que él llama "el cangrejo" desde que se lo diagnosticaron. En septiembre de 2015 escribió una emotiva carta a sus enfermeras donde agradecía su trabajo tras su operación: "Siempre amables, dispuestas, superatentas a todo (en su trabajo no hay lugar para el despiste), preparadas para cualquier contratiempo. Para ellas no existe el cansancio, ni el sueño, ni siquiera el descanso. No paran. Y no es que no paren de 'trabajar'. No paran de auxiliar y curar a gente".

Ese mismo año tuvo que cancelar la gira de Jarabe de Palo, algo que asegura no pasará esta vez. En su canción lo deja claro: ''A nada le tengo miedo''. El grupo lanzará el disco este año, publicará el libro y a mediados de marzo comenzará los conciertos, que Pau Donés dedicará a quienes luchan contra el cáncer. Ya en diciembre de 2015, el grupo ofreció un concierto benéfico en la sal Luz de Gas de Barcelona para el que se agotaron todas las entradas.

"Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti", manifiesta Pau Donés.

