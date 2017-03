Patricio Giménez ratificó su malestar con su hermana por cómo habló sobre su papá

"Mi papá era violento con mi madre porque ella era muy celosa y él era mujeriego. Entonces, a veces, yo escuchaba cosas espantosas y muchas veces los he tenido que separar... y eso es horrible", arrancó a contar Susana.





"Entonces yo no permití que mi hija viviera nunca una situación de violencia así. Una vez, cuando me di cuenta de que yo estaba gritando -no pegando, eh- pero gritando y peleando con mi marido y la vi llorar... Estaba parada en la cuna, esa misma noche me fui de casa. Me fui a lo de mi madre, me la llevé a ella, me fui con una valija y la beba... y ya. Y estoy contenta de haberlo hecho", agregó.





Embed







Y enfatizó: "Lo que les sugiero es que no toleren violencia, que no toleren una cachetada, una trompada, una patada. Los insultos son también violencia. No existe una vez y después no, se va a repetir eternamente porque el golpeador es así, es violento y lo va a repetir una vez porque la sopa está fría, otra vez porque no le gustó, porque la vio gorda o porque tenía olor a comida... pero lo va a repetir. No hay que aguantarla. Una vez que te golpean, o te separás, te vas, o le hacés la denuncia".

Lo cierto es que la revista Pronto de esta semana asegura que la familia de Susana, más precisamente sus dos hermanos, Patricio y Carolina, no están de acuerdo con lo que la diva expresó en su revista sobre su padre, Augusto Gimenez Aubert.





Este portal se puso en contacto con Patricio quien gentilmente sostuvo: "No quería dejar de responderte. Lo que tenia para decir ya lo dije y no quiero decir mas que eso".

Los dichos que Patricio le ratifica a este medio son los publicados por Pronto: "Me duele que habiendo muerto hace 30 años se hable así de él".