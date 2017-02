Paola Miranda: "Santiago Bal habla con sus actitudes, se va a quedar solo"

Paola Miranda ventiló en un móvil de " Santiago Bal en "La Gran Revista de Mar del Plata", la obra teatral de la que ambos forman parte. La guerra entre ambos nació el pasado viernes, cuandoventiló en un móvil de " Intrusos " que no tenía trato conen "La Gran Revista de Mar del Plata", la obra teatral de la que ambos forman parte.





Santiago Bal se molestó ante los comentarios de la vedette y le envió un audio a Marina Calabró en el que la trató de "poco profesional" y adelantó que la de este verano sería su última temporada junto a la ecuatoriana. Además, dejó entrever que la morocha tiene un trabajo oculto que le permite tener los lujos que tiene. El exesposo de Carmen Barbieri, que estaba mirando el programa.





En diálogo con PrimiciasYa, Paola reveló: "Personalmente, el único vinculo con él es laboral, compartimos el escenario. Antes tampoco tenia relación de ir a cenar o algo. No es algo tenso este enfrentamiento porque yo voy y cumplo con mi trabajo, cambia la situación cuando una persona pone en duda mi reputación e integridad como mujer".

"Se presta mandando mensajes de texto poniendo en duda a lo que me dedico. Se preguntaba cómo hacía para tener el auto que tengo y él con 55 años no lo tiene".

"No tengo que darle explicaciones a Santiago Bal. Hablé con Carmen, está todo más que bien. Que una persona ponga como condición que siga o no, es una tontería dejar a alguien sin trabajo. Condicionar a una productora o a un director elegir entre él o yo... Una persona habla con sus actitudes".

"Siento que esto se está usando como una excusa, su supuesto enojo, para fastidiarme e incomodarme realmente. Está enojado porque falté a los ensayos de su sketch, pero no tenia sentido ir porque no había firmado contrato".

Para cerrar, Miranda fue firme y se refirió a las últimas actitudes de Bal: "Si sigue con el mal carácter y respondiendo de manera incorrecta, se van a alejar todos. Con un carácter tan reacio, no vas a lograr mucho. Te contesta y no le importa si te lastima. A la larga te perjudica, porque no sabes como acercarte".