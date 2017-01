Paola Miranda: "Carmen le dio un ultimátum a Alicia y si se tiene que ir que se vaya"

"La gran revista de Mar del Plata" y en donde todas las miradas apuntan a Paola Miranda dialogó en exclusiva con Primiciasya.com y contó la interna que se vive en el elenco de" y en donde todas las miradas apuntan a Alicia Barbasola como la generadora de conflictos.







"Es constante la provocación y que quieran discutir con alguien. Me parece lamentable. Le he pedido que pare, Carmen se lo dijo. Esta señorita no escucha a nadie y sigue con la provocación. Todo surge que yo supuestamente dije que era una trepadora y no es verdad. No se nada de su vida, pero si vende una imagen, no puede pretender que le digan 'La señora de Santiago Bal'. Está usando la obra para sus fines. Somos un equipo de trabajo, no se puede dañar el trabajo de los demás por un beneficio personal".





"Es todo mentira que Chaumont le pegó, la realidad es otra. Es una vergüenza. Hay un disgusto en general. Yo hablo poco. El resto del elenco lo mismo. Todos nos damos cuenta como es la situación. Si sigue haciéndolo, cada uno tomará sus medidas", fundamentó sobre el supuesto indicente de Barbasola con , fundamentó sobre el supuesto indicente de Barbasola con Adriana Chaumont





Y cerró sobre el tema: "Carmen dio un ultimátum, le dio una semana. Le dije que se comporte a la altura de la situación. Le dijo que esto no era un cabaret barato. Si hay que suspender, que suspenda. Y si se tiene que ir, que se vaya".



expresó Paola.