Pancho Dotto: "Mucha gente que va a sus galas sabe la clase de personas que son"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Si hubiera tenido un resarcimiento económico desde Valeria (Mazza) hasta Liz Solari lo mínimo que tendría sería un helicóptero importante. Imaginate lo de Valeria fue tremendo, ellos se quedaron con contratos que habían firmado conmigo... No hay relación, somos muy diferentes. Yo creo que ellos tienen un gran tendal de gente que han dejado lastimada", sentenció el empresario en "Informadísimos". , sentenció el empresario en "Informadísimos".





Luego llegó la réplica de Mazza acusándolo de mentiroso: "Sorprendida por las mentiras de @Pancho_Dotto espero sus disculpas".





Embed Sorprendida por las mentiras de @Pancho_Dotto espero sus disculpas. Feliz año para todos ❤️ — valeria mazza (@valeriamazza) 27 de diciembre de 2016







Primiciasya.com se comunicó hoy con Dotto quien se mostró sorprendido por la repercusión que tomaron sus palabras y contestó a la respuesta de Mazza en Twitter.





"Me sorprende todo la repercusión que ha tenido el tema. Monti me llamó para hablar de Pampita, una amiga que quiero mucho y que tenemos una excelente relación, pero no sé cómo terminamos hablando de Vale y Alejandro. Ellos saben perfectamente todo, la gente los conoce", expresó Pancho. expresó Pancho.





"Cuando conté esto al aire después tenía más de 20 charlas en el WhatsApp, todos me dijeron muy bien por lo que conté. La única persona que dice esto soy yo, los otros me felicitan. Todos nos conocemos, no tengo mucho más que agregar", añadió.





"Yo se lo he dicho en la cara a ella (Valeria) hace muchos años, lo hemos hablado. Nos conocemos, me llama la atención que diga que son mentiras. Sabe lo que pienso y sabe todo, me sorprende que diga eso. Hay un montón de gente que puede decir lo mismo que yo. Dejo un montón de gente herida, es su personalidad, justamente eso nos alejó".





Y cerró: "La relación con casi todas las modelos mías es excelente. A Valeria la conocí mucho, compartí muchas cosas, la quise mucho y a pesar de todo la sigo queriendo. Con ellos (Valeria y Alejandro) es un tema que se fue de castaño a oscuro. Si nosotros no tenemos relación después de conocernos tanto, ¿por algo debe ser no? Yo era como su padre, lo tengo grabado que Valeria dijo eso en una entrevista. Si eso se rompe... Somos todos grandes y todos nos conocemos. Mucha gente que va a sus galas saben perfectamente la clase de persona que son".