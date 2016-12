Pampita explotó como nunca antes y se enfureció con Tinelli: "Vos me tenés que defender"

El escándalo continúa persiguiendo a Pampita y anoche, ante una nueva presencia de Nicole Neumann en el estudio, la tensión entre las partes volvió a ser más que notoria.

Luego de un encontronazo con Lizy Tagliani, la modelo se mostró compungida y Marcelo Tinelli le preguntó por su estado. "Sigan con el programa", contestó ella.

Como siempre, Moria Casán, le echó leña al fuego: "Dice que la ninguneamos, que sigamos con el programación."

"Estoy sentada acá, y no hacen otra cosa que atacarme. Sos vos el que preguntaste cuántos minutos lleva el programa y no se habla de otra cosa y me enfocan todo el tiempo", protestó Carolina, quien se trenzaba con Tinelli.

"Yo vengo como jurado, no vengo a sentarme acá para que todos me bardeen. Yo no quiero hablar de este tema. Me parece que están todos aliados con esto. ¿Cuántos minutos llevo con la cámara en la cara?"

"La verdad no me merezco este lugar que me están poniendo. Vos lo sabés muy bien y sos hombre y tenés que defender a una mujer a la que atacan cinco personas todo el tiempo", disparó Pampita al conductor, que apenas atinó a desentenderse de las acusaciones.

"Estuve con la cámara en la cara todo el programa. Soy de carne y hueso, ¿qué se piensan?", cerró Pampita.

