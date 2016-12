Pampita contó cuándo fue el primer beso con Pico Mónaco

El romance entre Pampita y Pico Mónaco marcha viento en popa y luego de algunas semas de confirmada la relación, la modelo comienza a sentirse cómoda para hablar de su noviazgo.

Este miércoles, en Este es el Show, Carolina se animó a revelar algunos detalles ocultos hasta el momento y que describe, en gran parte, los inicios de su idilio con el tenista.

"No es tímido en la vida, pero nos costó mucho conocernos porque él venía dos o tres días para Buenos Aires, y en tres días no te conocés con una persona", arrancó a contar Pampita.

"¿Qué cuándo fue el primer beso? Después de mucho chat, muchos meses de chat, mucho WhatsApp", disparó.

"Yo era malísima, como que no me salía escribir. Era muy fría escribiendo porque no estaba acostumbrada. Yo venía de una relación muy larga donde el WhatsApp era '¿venís a comer?', 'sí', 'no'... Tuve que aprender porque él me decía '¿qué onda?', y yo 'no, no, todo bien'. No sé escribir en WhatsApp, histeriquear en WhatsApp. Después aprendí", agregó.

Y cuando el notero le preguntó si él la histeriqueaba, la jurado del Bailando no dudó en mandar al frente a su pareja: "¡Claro!".

"Después aprendí, después con la selfie, todo... Pero yo no sabía ni sacarme una seflie bien, salía horrible", concluyó.

