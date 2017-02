Pachano tildó al Chaqueño de "ignorante" y confirmó que lo denunciará en el INADI

Aunque esta mañana se encargó de ofrecer disculpas por dichos que fueron calificados de machistas y homofóbicos, el Chaqueño Palavecino sigue coleccionando cuestionamientos tras su polémica presentación en la Fiesta Nacional del Chamamé. En este caso, quien se sumó al coro de críticas, y en duros términos, fue Aníbal Pachano, que trató al folclorista de "ignorante" y adelantó que piensa denunciarlo ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo).

"Lo primero que me pasa es que estoy escuchando a un ignorante intelectual. Se supone que es un comunicador social a través de la canción, de una música popular como el folclore. Y vamos a aclarar: la pesta rosa, lamentablemente, empezó en el año 76 y hubo millones de personas que murieron. Y por la memoria de esas personas, respeto", afirmó el artista.

Las palabras de Pachano hacían referencia a uno de los comentarios del Chaqueño, que en su presentación con Los Alonsitos, lanzó una polémica broma. "Qué hacés ahí vos... Vení para acá, si no tenemos la peste rosa nosotros", señaló.

"Es una lucha que se viene haciendo desde hace 40 años, justamente para que todos podamos estar un poco mejor que los que somos portadores de VIH. Y esto, lo único que hace es atrasar un pensamiento. Y como comunicación es peligrosa", agregó Pachano.

"No me parece chistoso ni gracioso. Y por más que pida disculpas, ya está enterrado. Para mí es un homofóbico, es una persona poco seria", sostuvo posteriormente Aníbal, para luego advertir que piensa presentarse ante el INADI: "No se preocupen que yo lo voy a denunciar".

