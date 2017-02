Pablo Goycochea: "Fue solo un susto, una desgracia con suerte"

Florencia de la V se despistó con su vehículo en los alrededores de Carlos Paz en medio de una fuerte tormenta. Según su relato, no volcó, pero admitió que las consecuencias pudieron haber sido graves.





"Tuve la frialdad como para no volantear ni apretar el freno. Lo fui llevando como iba manejando. En un momento, el auto se detiene, ya casi de costado, sobre la banquina. Pensé que volcaba. Si venía a una velocidad alta, no sé...", contó contó la actriz ante las cámaras de "Desayuno americano".





Lo cierto es que este medio dialogó con el marido de Florencia, Pablo Goycochea , quien contó cómo fue el episodio y llevó tranquilidad.





"Fue sólo un susto nada más, una desgracia con mucha suerte. Se fue al pasto producto de la tormenta y el acumulado de agua en la ruta. Terminó fuera de pista pero gracias a Dios fue simplemente eso", explicó Pablo.