Pablo Echarri vs. Fabián Gianola: fuego cruzado por los derechos recaudados y distribuidos por SAGAI

El conflicto con Andrea del Boca nace con la ficción "Mamá Corazón", la ficción que no llegó a salir al aire.

"No me sorprende lo que pasó. Su vida no la hizo caminando la calle, ella creció en una caja de cristal y no sabe lo que significa empeñar una palabra, cumplir con una promesa", arremetió el actor.