Pablo Duggan: "Estaba comiendo en el patio y vi cinco ratas paseando por el tensor del toldo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Después de denunciar en público que observó ratas en un restaurante vinculado al ex "Masterchef" Germán Martitegui Pablo Duggan se volcó a las redes sociales para manifestar su desacuerdo con el comunicado que se brindó desde el local Olsen y la actitud del chef de bloquearlo de las redes sociales.





Embed Me molesta la mentira. @germantegui me llamó para pedirme disculpas x lo de Olsen. Y me dijo que no era dueño pero seguía vinculado. — Pablo Duggan (@pabloduggan) 1 de diciembre de 2016 Embed Segun me dijo Martitegui él sigue como director de Olsen. Esto es falso. Me lo dijo él mismo. Me pidió disculpas. https://t.co/QpB1Kpt2Bu — Pablo Duggan (@pabloduggan) 1 de diciembre de 2016 Embed Insólito lo de @germantegui me dijo que se hacia responsable xq era director de Olsen. Ahora dice que no tiene nada q ver y me bloqueó — Pablo Duggan (@pabloduggan) 1 de diciembre de 2016



Primiciasya.com se comunicó con el periodista quien brindó detalles de lo que observó en el local gastronómico: "Esto paso el viernes. El sábado a la tarde me llama y me dice: 'Te llamo para pedirte disculpas, es un escándalo, una vergüenza lo que pasó, yo quiero disculparme con vos, es es una vergüenza que no puede pasar. Tenemos un problema con las ratas y la estábamos combatiendo´".





Duggan contó que efectivamente vio roedores en el lugar: "Las ratas que vi estaban en el patio, estaba comiendo ahí. Vi cinco ratas paseando por el tensor del toldo. Estaban metiéndose entre las mesas. Martitegui me dijo que no era el dueño pero que era el director".







Sobre el comunicado que emitió el restaurante en cuestión, señaló: "A mí me dijo otra cosa y me bloqueó en Twitter, no entiendo porqué. A mí me da bronca la mentira. No puede zafar de su responsabilidad mintiendo, el mundo entero gastronómico sabe que sigue vinculado a Olsen. Lo que conté es verdad por eso lo cuando hice la denuncia hicieron la investigación y lo clausuraron".