Pablo Duggan: "Canaletti nunca leyó el expediente, no sabe"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Pablo Duggan dialogó en exclusiva con Primiciasya.com y se refirió a la absolución de Carlos Carrascosa por el asesinato de María Marta García Belsunce. Además le apuntó al especialista en policiales Ricardo Canaletti





"Esto se lo extiendo también a Rolando Barbano que escribió una sarta de barbaridades en el diario Clarín. El fallo en 160 hojas contesta una por una todas esas pruebas tomadas y ninguna de ellas constituye en en encubrimiento por parte de la familia", arrancó Duggan.





"Los agujeros de bala no se veían, consta en el fallo. Nadie vio los agujeros de bala, lo dicen los mismos médicos que hicieron la autopsia, no hay ninguna duda al respecto. Recién cuando le serruchan la cabeza al cuerpo de María Marta ahí lo ven. Nadie antes pudo haberse dado cuenta que eran agujeros de bala salvo el asesino", argumentó.







Y fundamentó sobre otros de los famosos puntos de debate del caso: "Lo del pituto no es encubrimiento. Horacio García Belsunce, que es quien tira el pituto por el inodoro, es quien se lo cuenta al fiscal. ¿Se lo va a contar si quería cubrir pruebas? Tenés que ser muy tonto para hacer eso, ellos no tiraron el pittuto pensando que era una bala, lo hicieron por torpeza. Para encubrir no lo tenían que haber contado. No puede haber encubrimiento cuando vos mismo se le contas al fiscal. No fue encubrimiento, fueron actos de algunas torpezas. No hubo ni homicidio ni encubrimiento por parte de Carrascosa y la familia, lo dice el juez claramente y ninguna de las pruebas demuestra que hubo encubrimiento".





En cuanto a sus diferencias de criterio con Ricardo Canaletti sobre este caso, Pablo contó:"Canaletti nunca leyó el expediente, no sabe los detalles de la causa. Siempre repite lo mismo, las mismas tonterías. Es un tipo que se ha interesado en hacer campaña en contra de la familia de María Marta. Él es una especie de estrella actoral en TN pero digamos la verdad, dijo todas mentiras sobre este caso. Todos los argumentos que usó eran pavadas, no demostraban nada. Para mí se cansó de mentirle a la gente. No quiere debatir además, le gusta hablar a él solo y que no le discutan".







Antes Duggan había invitado a Canaletti a debatir sobre el caso.