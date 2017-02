Otra polémica de María Martha Serra Lima: ahora defendió a "La Hiena" Barrios

María Martha Serra Lima está siendo muy polémica a la hora de hablar de temas de actualidad y dar sus opiniones.





Después de mostrarse a favor de la pena de muerte y de lanzar comentarios contra los homosexuales, ahora la cantante defendió públicamente a Rodrigo "La Hiena" Barrios.





"A mí me gusta mucho el box, y yo siempre lo defiendo. Él no atropelló a una mujer, atropelló un coche, y el coche siguió y mató a la chica, él no fue a matar a la chica", expresó Serra Lima en el ciclo "Implacables". "Creo que ya ha pagado, ha estado preso". agregó polémica.





El ex boxeador, que planea volver a subirse al ring, fue liberado hace unos días después de aquel fatal accidente en enero de 2010 en Mar del Plata donde murió una joven embarazada.