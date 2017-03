Oscar "Pipo" Valdez reconoció a sus hijos pero no lo dejan volver a Los Tekis

Oscar "Pipo" Valdéz, músico de Los Tekis , fue acusado de no reconocer a cinco hijos de madres diferentes. El jujeño tiene 41 años, es guitarrista y hasta el momento cultivaba un perfil bajo. Pero Carla Aisama, periodista de 22 años, contó en televisión que había tenido un hijo con él y que nunca lo había reconocido. Entonces comenzaron a aparecer otros casos y las historias salieron a la luz.





las madres de los chicos se armaron un grupo de WhatsApp para contenerse mutuamente y contarse las novedades de cada caso. "Me insinuó que aborte. Yo le dije que no y ahí nos distanciamos. Entonces me fui a la casa de mis padres, me daba miedo contarles al principio, pero al final me apoyaron en todo", sostuvo Aisama.





Las otras mujeres que aseguran que tuvieron un hijo con Pipo Valdéz se llaman Paula Vidal (28), Mónica del Valle Córdoba (31), Belén Monti (28) y Carolina Albarracín (28). "Sí, es verdad, yo estuve en pareja con estas chicas. Y ya les dije que no tengo problema en ponerles el apellido a los chicos, pero antes me tengo que hacer el ADN. Y es mentira que no les paso plata, yo cada tanto les doy bastante", sostuvo el músico al diario La Nación. Y agregó: "Les doy plata para que no armen este escándalo que están armando".

Pipo, a través de un comunicado, contó que se desvinculaba del grupo para solucionar sus problemas privados para luego regresar.





"Ayer se hizo pública una noticia vinculada a mi intimidad -ajena absolutamente al grupo que integro- y que necesito resolver para seguir adelante. Para preservar a los involucrados y que mis cuestiones personales no interfieran con el trabajo de Los Tekis y el prestigio que supieron ganarse, es necesario tomarme un tiempo hasta resolver mi situación. Los Tekis merecen ser noticia por su música, y seguir cosechando el aplauso y el cariño de la gente, que han sabido ganarse en todos estos años de sacrificio y amor por lo que hacen, sin que cuestiones personales mías perjudiquen tantos años de esfuerzo y opaquen el respeto que Los Tekis sienten hacia lo que hacen y hacia el público, como tampoco el respeto que Los Tekis merecen recibir de él. Yo volveré a unirme cuando esté en condiciones de entregar lo mejor de mí sobre el escenario. Hasta pronto, Pipo Valdéz ".





Tras el comunicado, Los Tekis sumaron en su lugar a Jorge Boneto, quien se hizo cargo de una de las guitarras y de los coros de la banda.





Lo cierto es que en diciembre de 2016, Pipo pudo resolver sus problemas personales y se hizo cargo de las cinco paternidades. La cuestión es que cuando quiso volver a la banda para continuar con su tarea laboral, aparentemente no lo dejaron regresar.

Sebastián López (voz, guitarra. y charango), Juanjo Pestoni (percusiones), Mauro Coletti (vientos, coros), Walter Sader (guitarra y segunda voz) y Pucho Ponce (bajo) habrían decidido que Valdéz no vuelva.

El inconveniente está que Valdéz es uno de los dueños de la marca y la cuestión empresarial de la banda podría tomar un nuevo destino. Según pudo averiguar este medio, el próximo miércoles habrá una reunión de los integrantes con la intención de disolver la empresa y la marca Los Tekis.

Por supuesto que rearmarían otra banda con nuevo nombre y continuarían tocando pero así se sacarían de encima a Valdéz, pese a que la estructura de la firma incluso podría complicarlos de manera fiscal.