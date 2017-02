Oscar Paz, amigo de Leo Rossenwasser: "Estaba desesperado por trabajar y conseguir dinero"

La muerte de Leo Rossenwasser a los 61 años sacudió a todo el espectáculo local. Primiciasya.com charló en exclusiva con Oscar Paz, íntimo amigo del humorista.

Ambos charlaron juntos ayer por la tarde y quedó demostrado en la imagen de esta nota. La última foto que se sacaron juntos.

"Trabajamos mucho tiempo juntos con Leo, teníamos proyectos y teníamos pesando nuevo programa de radio, algo nuevo y lindo. Ayer nos encontramos y la verdad que anímicamente no estaba mal. Sí estaba desesperado porque necesitaba plata y trabajar. Desde la parte económica estaba pasando un pésimo momento".

"Trabajamos mucho tiempo juntos con Leo, teníamos proyectos y teníamos pesando nuevo programa de radio, algo nuevo y lindo. Ayer nos encontramos y la verdad que anímicamente no estaba mal. Sí estaba desesperado porque necesitaba plata y trabajar. Desde la parte económica estaba pasando un pésimo momento".

"Trabajamos mucho tiempo juntos con Leo, teníamos proyectos y teníamos pesando nuevo programa de radio, algo nuevo y lindo. Ayer nos encontramos y la verdad que anímicamente no estaba mal. Sí estaba desesperado porque necesitaba plata y trabajar. Desde la parte económica estaba pasando un pésimo momento".





"Nos despedimos lo más bien ayer y después a la noche que estoy volviendo a mi casa después de un show me llama Valeria, su novia, llorando y me dijo que tuvo un infarto. Ahí me enteré y fui hasta el lugar", agregó Paz.





Y aseguró: "Leo estaba totalmente preocupado por el tema del dinero. Hasta estaba ofreciéndose por Internet para que le den trabajo por cualquier cosa".