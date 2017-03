Oliván habló de su cruce con Manuel Quieto: "Es muy raro que si vos no hiciste nada malo te enojes tanto"

María Julia Oliván se cruzó con Manuel Quieto , cantante de "La Mancha de Rolando", en las redes sociales después de la nota que salió publicada en su sitio de Internet Border.





Embed Por que te enojas tanto si no hiciste nada malo genio? https://t.co/VIyEswc3MF — María Julia Oliván (@mjolivan) 25 de febrero de 2017



Embed Vendé 30mil discos x mes o meté 30mil pers en un recital y hablamos pa!Ah y te olvidaste de @MovistarArg y @CocaColaAr q tmbn nos auspician https://t.co/VIyEswc3MF — María Julia Oliván (@mjolivan) 25 de febrero de 2017







La periodista de " Intratables " dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre el artículo que motivó la bronca de Quieto.





"Yo le contesté que es muy raro que si vos no hiciste nada malo te enojes tanto. Es como que yo me enoje porque alguien publique mi contrato en Radio Nacional. No debería enojarme porque si trabajo en una radio pública, el que me paga es el Estado argentino. La reacción que tuvo habla mucho más de él que de nuestra investigación que obviamente está documentada y llevó mucho tiempo", fundamentó la periodista.





Y explicó: "Después los tweets un poco provocadores y guarangos los tomo como un desafío a seguir investigando. Los expedientes de contratación de La Mancha de Rolando están prolijamente escondidos por toda la administración pública. Creo que la cifra que publicamos es solamente un botón de muestra de todo el dinero que han facturado mientras ayudaban políticamente al entonces ex presidente de la Nación".







"Además de la actuación artística que tenían, tenían una actuación militante. Lo tomo como un desafío a seguir investigando y gracias a Dios la mucha gente que leyó la nota está aportando más datos que chequearemos y en el caso de poder registrarlos los publicaremos", cerró Oliván.