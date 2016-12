Nuevo round entre Fernanda Iglesias y Andrea Taboada: chicanas y amenazas cruzadas

se cruzó al aire con Andrea Taboada, con quien vivió un escándalo hace unos meses cuando la golpeó al aire. Fernanda Iglesias salió al aire en "Los Ángeles de la mañana" y, como suele suceder,, con quien vivió un escándalo hace unos meses cuando la golpeó al aire.





Si ella no acepta mis disculpas y me hace un escándalo, no me parece seguir debatiendo. Preferiría que no me diga nada". La panelista del ciclo de Fabián Doman por el Trece, "Nosotros a la mañana", comenzó muy flexible en su discurso: "





"¿Qué le voy a decir? Que vaya a terapia. Nunca fuimos amigas", respondió Taboada, muy disconforme con el relato de su excompañera.





La panelista del programa de Ángel de Brito completó furiosa: "Que se busque un abogado, me hartó, me cansé. Se terminó. Andá a hacerte masajes. Dejá de hablar de mí, ocupate de tus hijos, ocupate por laburar, andá a casarte con Pablo y dejame en paz. Basta, no hables más de mí".





Iglesias no se quedó callada y le propinó: "Andá a descansar". El video, a continuación: