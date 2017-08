SaltÃ³ a la fama porque festejÃ³ su cumpleaÃ±os Â¡con una torta de mortadela!

Para Isaac de Souza, la celebración de sus seis años será inolvidable. No sólo por haber concretado el sueño de recibir como regalo una "torta" de mortadela, sino también por la repercusión que ese inédito deseo tuvo en las redes sociales.

El domingo 23, la familia de Isaac resolvió sorprender al pequeño e improvisó una torta hecha con una pieza de mortadela tamaño familiar, ya que el niño es fanático de ese embutido. La foto del momento del festejo fue publicada por una prima del cumpleañero en su perfil de Facebook. Y a partir de allí, la historia se viralizó.

El post original, además de generar miles de compartidos y memes, recibió 40 mil "me gusta" registrados hasta este viernes y más de 870 comentarios.

Al niño, según él mismo cuenta, no le gusta nada dulce, y fue por eso que pidió una torta de mortadela. Sin embargo, lo que él nunca imaginó es que el deseo iba a cumplirse.

"Me alegró mucho, cumplí un sueño. Siempre quise una torta de mortadela, pero no me lo esperaba. Yo estaba jugando en la casa de mi abuela con mi hermano y en ese momento me llamaron al living. Cuando entré, empezaron a cantar el feliz cumpleaños con la torta de mortadela. Para mí fue muy bueno porque no me gusta lo dulce, nada", contó Isaac, feliz.

Embed

Américatv.com.ar