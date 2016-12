Nicole Neumann: "Yo no me voy nunca de vacaciones sin mis hijas"

A lo largo de los años, la guerra entre Nicole Neumann y Pampita fue trascurriendo por distintas etapas. A veces, la verborragia le da paso al silencio y en otras oportunidades, lo que no se dice y queda "picando", pesa más que lo que se expresa con palabras.

Esta tarde, en Este es el Show, Ángel de Brito le preguntó a la rubia sobre una frase de Pampita: "Le dijo a ella (por Rojas) 'vos, que sos madre, Sabrina...', como si vos no fueses madre'". Yo no me voy nunca de vacaciones sin mis hijas".

Y en ese momento, Nicole arrancó: "Y soy madre de tres, y no me voy nunca de vacaciones sin mis hijas, soy una madre bastante abocada", aseguró, en alusión a los viajes de Pampita a Miami.

Aunque luego aclaró: "Hablo de mí... Aunque una vez cada tanto tendría que pegar unas vacaciones sola. Ya estamos en edad".

¿Le contestará Pampita?

