Nicole Neumann reconoció la crisis con el Poroto Cubero

Ya alejada de las cámaras y de los enfrentamientos en los que se vio envuelta durante el año pasado, llegó el tiempo de disfrute para Nicole Neumann y su familia.

La modelo se encuentra junto a Poroto Cubero y sus hijas en José Ignacio, Uruguay, donde recibió el Año Nuevo y pasará toda la temporada para descansar.

En una nota con la revista Caras, la modelo admitió la crisis que sobrelleva con el histórico defensor de Vélez Sarsfield: "Uno nunca sabe como manejarse en estos casos. Pero bueno, lo último que querés suponer es el peor de los desenlaces. Es un momento que hay que pasar, dejarlo fluir, son situaciones inevitables de la vida, no todo es color de rosa. Calculo que todas las parejas a largo plazo han pasado por algo así. Es mucho tiempo diez años, y acá estamos: hubo una crisis y la estamos remando. Estas vacaciones nos vinieron bárbaro, acá desconectás de los bardos del año y tratamos de volver a concectar, pasarla bien, disfrutar y no pensar en cosas laborales ni nada por el estilo".

Para completar, llevó tranquilidad: "El amor no se perdió, y nunca barajamos llegar a ese extremo. En el 2016 me pasó de todo, por momentos me vi desbordada, pero por suerte tuvo un muy buen cierre. Ahora me vuelvo a Buenos Aires más temprano que nunca, porque mi papá esta de vuelta de visita y Fabián comienza la pretemporada con Velez. Me sentaré a organizar el 2017, las vacaciones me ayudaron a bajar y así es mejor tomar las decisiones correctas".