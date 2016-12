Nicole Neumann, sobre Pampita: "Ella se trata de controlar, pero se le escapa"

Este jueves, Nicole Neumann pasó por Este es el Show habló del escándalo que se originó la semana pasada en el piso del Bailando, cuando ella y la Chipi se pelaron con Pampita.

"Todo fue una sorpresa, desde la primera gala. Sé que iba a seguir con el papel que hace siempre, que hace de tranquilita", arrancó a decir.

"Chipi salió a defender eso y ella salió muy agresiva a contestar y a mí cuando me dijo 'vos no sos el centro del mundo no sé qué' y estábamos hablando de mi coreo. No iba a decir nada, pero cuando salió a decir eso...", agregó.

Luego, habló del supuesto carácter volubre de la morocha:"Ella se trata de controlar y cuando puede se le escapa, el otro día que explotó me decían a mí, Lizy tampoco la atacó, sólo se puso mal cuando tuvo una reacción de ningunearla. Nadie tiene nada en contra de ella, mi vida no la hago pensando en ella".

Cuando le recordaron el enojo de Carolina del pasado lunes, la rubia se mostró irónica: "Hola, es un reality", bromeó Nicole y continuó: "Yo también estoy delante de cámara y no me enojo porque acepté este trabajo, me pondría mal si no me filman. Tiene que ver con el ego, cuando no la ponen y tratan como quiere, ya no...".

Finalmente, explicó por qué se angustió tanto la noche de la pelea: "Yo ya venía cargada, estaba cansada, es un ritmo riesgoso, me daba miedo hacerlo, ya había dicho desde antes que si tenía que ir al duelo no lo haría dos veces porque me daba pánico y era mucho ponerle el cuerpo. Le pasa a todos, pero me animé a hacer la mortal y muchas cosas riesgosas".

